FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Australien und Neuseeland bleiben die Börsen wegen des Tages des australisch-neuseeländischen Armeekorps geschlossen.

TAGESTHEMA I

Moody's Investors Service hat 11 regionale Kreditinstitute abgestuft, darunter U.S. Bancorp, Western Alliance Bancorp und Zions Bancorp. Die jüngsten Ereignisse hätten die Frage aufgeworfen, ob die angenommene hohe Stabilität der Einlagen einiger Banken neu bewertet werden sollten, so die Ratingagentur in ihrem Bericht. Regionale Banken seien stärker von schwer angeschlagenen Gewerbeimmobilien betroffen. Die Spannungen in der Art und Weise, wie die Banken ihre Aktiva und Passiva verwalteten, würden "immer offensichtlicher" und setzten die Rentabilität unter Druck, so Moody's. U.S. Bancorp kommt etwa auf eine Bilanzsumme von 682 Milliarden, die Zions Bancorp auf 89 Milliarden US-Dollar. Die Abstufung durch Moody's deutet darauf hin, dass höhere Zinssätze und die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor zu größerer Instabilität geführt haben. Die Zusammenbrüche der Silicon Valley Bank und der Signature Bank vergangenen Monat haben die Aufmerksamkeit auf die Schwächen der regionalen Banken gelenkt, von denen viele niedrig verzinste Kredite vergeben und niedrig verzinste Wertpapiere gekauft haben. Einige von ihnen haben einen hohen Anteil an Kunden mit ungesicherten Einlagen, die durch die Turbulenzen noch stärker in Mitleidenschaft gezogen wurden.

TAGESTHEMA II

Johnson & Johnson (J&J) gibt offenbar den Startschuss für den Börsengang seiner Consumer-Health-Tochter Kenvue. Der US-Konzern werde am Montag mit einer Roadshow bei potenziellen Investoren starten, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. J&J strebe Erlöse von mindestens 3,5 Milliarden US-Dollar und eine Bewertung von knapp 40 Milliarden Dollar an. Der bevorstehende Börsengang ist ein Test für den aktuell schwachen IPO-Markt. Das Geschäft unter dem Namen Kenvue, das unter anderem Produkte wie Pflaster, Baby-Shampoo und Hautcreme der Marke Neutrogena herstellt, erzielte vergangenes Jahr einen Umsatz von 14,95 Milliarden Dollar, was etwa 15,7 Prozent des Gesamtkonzerns entspricht. Der Nettogewinn betrug 2,1 Milliarden Dollar. J&J hatte seine Pläne zur Abspaltung des Consumer-Health-Geschäfts 2021 angekündigt. Es habe sich in eine andere Richtung entwickelt als das Kerngeschäft mit Pharmazeutika und medizinischen Geräten, hieß es seinerzeit zur Begründung. Im Rahmen des Börsengangs will der Konzern die Mehrheit an dem Geschäft zunächst behalten. Die Anteile sollen dann im Jahresverlauf abgestoßen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.142,50 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.045,75 -0,3% Nikkei-225 28.613,99 +0,2% Hang-Seng-Index 19.949,78 -0,6% Kospi 2.523,01 -0,8% Shanghai-Composite 3.296,30 -0,2% S&P/ASX 200 7.329,30 -0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend leichter - Im Mittelpunkt stehen erneut Sorgen wegen der weltweiten Leitzinssätze und der Befürchtung, dass die US-Notenbank in diesem Jahr nicht zu Zinssenkungen übergeht, anders als von vielen Marktteilnehmern erhofft. Zugleich herrscht Unsicherheit über die wirtschaftlichen Perspektiven, die bis hin zu Rezessionssorgen gehen. Gegen den regionalen Trend tendiert der Nikkei-225 in Japan etwas fester. Im Vorfeld der Frühjahrsurlaubssaison setzen die Teilnehmer auf eine Erholung im Reisesektor und schicken Fluglinien- und Eisenbahn-Werte nach oben. Dagegen lasten die Vorsicht wegen der wirtschaftlichen Aussichten auf Halbleiter- und Schifffahrtswerten. An den chinesischen Börsen geht es leicht abwärts. In Hongkong setzt sich der breite Abschwung der jüngsten Sitzungen fort. Den Analysten von Zhongtai Financial International zufolge fehlt es dem Markt gegenwärtig an einem entscheidenden Thema. In Schanghai lasten Bedenken wegen der geopolitischen Spannungen zwischen Peking und dem Westen auf dem Markt. Auch die Sorgen wegen einer lediglich holprigen wirtschaftlichen Erholung drücken. Verkauft werden hier die Aktien von Immobilienentwicklern und Telekomunternehmen. Titel von Halbleiter- und Industrierohstoffunternehmen ziehen in Korea den Kospi um 0,3 Prozent abwärts. Am kaum verändert notierenden australischen Markt fallen South32 um 9,6 Prozent, nachdem das Minenunternehmen die Prognose für den Ausstoß mehrerer Betriebe gesenkt hat.

US-NACHBÖRSE

Wenig Bewegung hat es am Freitag im nachbörslichen Geschäft an der Wall Street gegeben. Procter & Gamble gaben 0,1 Prozent ab, nachdem sie tagsüber nach besser als erwartet ausgefallenen Zahlen 3,5 Prozent zugelegt hatten. Um weitere 1,9 Prozent kletterte die Aktie von Broadwind Energy nach einem Tagesplus von 12,6 Prozent. Das Windkraftunternehmen hatte mehr umgesetzt als erwartet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.808,96 +0,1% 22,34 +2,0% S&P-500 4.133,52 +0,1% 3,73 +7,7% Nasdaq-Comp. 12.072,46 +0,1% 12,90 +15,3% Nasdaq-100 13.000,77 +0,1% 14,79 +18,8% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 897 Mio 832 Mio Gewinner 1.286 952 Verlierer 1.679 2.018 Unverändert 105 86

Behauptet - Bem Versuch, Sorgen vor steigenden Zinsen, jüngste Rezessionssignale und durchwachsen ausfallende Quartalsberichte der Unternehmen unter einen Hut zu bringen, ging es erneut seitwärts. Am Freitag wurde das Abwägen noch dadurch erschwert, dass von S&P Global ermittelte US-Einkaufsmanagerindizes besser ausgefallen waren als erwartet. Sie deuten sowohl für die Industrie wie für den Dienstleistungssektor auf Wachstum hin. Gut kamen die Quartalszahlen von Procter & Gamble an, sie waren besser ausgefallen als erwartet. Der Kurs gewann 3,5 Prozent Tesla stabilisierten sich nach dem fast 10-prozentigen Rücksetzer am Vortag um 1,3 Prozent. Der Elektroautobauer hatte mitgeteilt, die Preise für das Model S and das Model X zu erhöhen, nachdem er gerade erst Quartalszahlen vorgelegt hatte, die gewinnseitig nach diversen Preissenkungen schwach ausgefallen waren. Schlumberger verloren 4,2 Prozent. Der Ölfelddienstleister schlug zwar die Erwartungen des Marktes und lieferte einen positiven Ausblick, allerdings kam der schwächer als prognostiziert ausgefallene Cashflow sehr schlecht an. Zudem verstimmten Aussagen, dass die Aktivitäten in Nordamerika 2023 ihren Höhepunkt erreichen könnten. Der Kurs des Wettbewerbers Baker Hughes büßte 1,4 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,17 +3,1 4,14 -25,3 5 Jahre 3,66 +3,7 3,62 -33,9 7 Jahre 3,61 +2,9 3,58 -35,7 10 Jahre 3,57 +3,1 3,54 -31,4 30 Jahre 3,77 +2,7 3,75 -19,8

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen leicht, weil die gut ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten die Spekulation über weiter steigende Zinsen nährten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0981 -0,1% 1,0989 1,0944 +2,6% EUR/JPY 147,56 +0,2% 147,29 146,51 +5,1% EUR/GBP 0,8830 -0,0% 0,8833 0,8824 -0,2% GBP/USD 1,2436 -0,0% 1,2441 1,2402 +2,8% USD/JPY 134,35 +0,2% 134,03 133,85 +2,5% USD/KRW 1.335,63 +0,4% 1.330,39 1.329,49 +5,8% USD/CNY 6,9038 +0,1% 6,8935 6,8946 +0,1% USD/CNH 6,9102 +0,1% 6,9003 6,9022 -0,3% USD/HKD 7,8483 +0,0% 7,8469 7,8472 +0,5% AUD/USD 0,6676 -0,3% 0,6695 0,6692 -2,0% NZD/USD 0,6137 -0,0% 0,6140 0,6138 -3,4% Bitcoin BTC/USD 27.709,18 +0,7% 27.514,39 28.015,45 +66,9%

Am Devisenmarkt tat sich im US-Handel kaum etwas, der Dollar tendierte seitwärts.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,04 77,87 -1,1% -0,83 -3,9% Brent/ICE 80,83 81,66 -1,0% -0,83 -4,7%

Die Erdölpreise erholten sich um gut ein halbes Prozent von den starken Rücksetzern der Vortage, als sie unter Rezessionssorgen gelitten hatten. Die Wochenbilanz bei den Ölpreisen war damit das erste mal in den vergangenen fünf Wochen negativ.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.979,34 1.983,06 -0,2% -3,73 +8,5% Silber (Spot) 24,88 25,08 -0,8% -0,20 +3,8% Platin (Spot) 1.102,95 1.126,78 -2,1% -23,83 +3,3% Kupfer-Future 3,98 3,98 -0,1% -0,00 +4,3%

Der Goldpreis büßte 22 Dollar ein auf 1.982 je Feinunze. Er litt unter den steigenden Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

