DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Australien und Neuseeland bleiben die Börsen wegen des Tages des australisch-neuseeländischen Armeekorps geschlossen.

TAGESTHEMA

Deutschlands zweitgrößter Softwarekonzern, die Software AG, steht vor der Übernahme durch die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake. Der Investor bietet 30 Euro je Aktie der Software AG, das liegt rund 50 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom Freitag, wie aus einer Mitteilung beider Unternehmen hervorgeht. Der im SDAX notierte SAP-Wettbewerber wird in der Summe somit mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet. Der größte Aktionär der Darmstädter, die Software-AG-Stiftung, stehe hinter dem Angebot und will ihre Aktien andienen. Somit gehen 25,1 Prozent der Aktien an Silver Lake über. Die Stiftung will weiterhin mit 5 Prozent in Software AG beteiligt bleiben. Die Mindestannahmeschwelle der Offerte liege bei 50 Prozent plus einer Aktie. Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der Software AG unterstützten die Offerte. Der Finanzinvestor habe zugesichert, die eingeschlagene Strategie zu unterstützen. Am Hauptsitz und den Standorten des Unternehmens werde festgehalten. Die Börsennotierung soll nach dem Closing der Transaktion eingestellt werden. Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sei nicht geplant. "Der Vorstand und Silver Lake sind der Ansicht, dass die Software AG als privat geführtes Unternehmen unter der Eigentümer von Silver Lake wesentlich besser in der Lage sein wird, ihre künftige Strategie umzusetzen, mit dem Ziel, das Geschäft des Unternehmens in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld und unter Berücksichtigung der erforderlichen langfristigen operativen und finanziellen Investitionen zu vereinfachen und neu auszurichten", heißt es in der Mitteilung weiter. Silver Lake hatte vor gut einem Jahr bereits 344 Millionen Euro über Wandelanleihen in die Software AG investiert. Nach der Wandlung würden diese etwa 9 Prozent der ausgegebenen Software AG Aktien ausmachen. "Seit unserer erstmaligen Investition in die Software AG im Februar 2022 haben wir eng mit dem Unternehmen und der Stiftung als größter Aktionärin zusammengearbeitet, um die Transformation des Unternehmens zu beschleunigen", so Christian Lucas, Co-Leiter EMEA bei Silver Lake, laut Mitteilung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 1Q

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Hypoport SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Ecotel Communication AG 18,82 EUR Villeroy & Boch AG 1,20 EUR Nestle SA 2,95 CHF Nokia Corp 0,03 EUR Unicredit SpA 0,9872 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 93,8 zuvor: 93,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 96,4 zuvor: 95,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 91,1 zuvor: 91,2 - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März - BE 15:00 Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: -6,5 Punkte zuvor: -7,6 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.989,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.142,50 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 13.044,00 -0,4% Nikkei-225 28.596,74 +0,1% Schanghai-Composite 3.293,03 -0,2% Hang-Seng-Index 19.854,33 -1,1% +/- Ticks Bund -Future 133,81 +17 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.881,66 +0,5% DAX-Future 16.032,00 +0,6% XDAX 15.897,78 +0,6% MDAX 27.742,32 -0,0% TecDAX 3.275,04 +1,0% EuroStoxx50 4.408,59 +0,5% Stoxx50 4.079,60 +0,6% Dow-Jones 33.808,96 +0,1% S&P-500-Index 4.133,52 +0,1% Nasdaq-Comp. 12.072,46 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,64 -47

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer zum Wochenauftakt. DAX und Euro-Stoxx-50 werden am frühen Morgen ein paar Punkte niedriger errechnet, bleiben damit aber nur knapp unter den jüngsten Jahreshochs. "Der Blick der Optimisten richtet sich weiter auf die 16.000er Marke und darüber in Richtung des DAX-Allzeithochs von 16.290 Punkten", sagt Holger Struck von hs-livetrading. Während Struck meint, angesichts der steigenden Zinsen und der Rezessionssorgen sei die Marktverfassung erstaunlich, verweist Heino Ruland von Ruland Research auf den günstigen Beginn der Berichtssaison. "Die Unternehmen können die gestiegenenen Kosten bisher offensichtlich weitergeben", so der Analyst. Demgegenüber trete das Makro-Umfeld derzeit in den Hintergrund: Auch vom ifo-Geschäftsklima-Index am Vormittag erwartet Ruland keine stärkeren Impulse. "Allerdings wird sich die EZB von ihrem Inflationsziel von 2 Prozent verabschieden müssen", so der Analyst weiter. Nach dem Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst dürfte die Inflationsrate nun längerfristig nicht mehr unter den Bereich von 3 bis 4 Prozent fallen, erwartet er.

Rückblick: US-Konjunkturdaten über Erwarten sorgten am Nachmittag für etwas Schwung nach oben. Auch wurden die neuen europäischen Einkaufsmanagerindizes im Verlauf positiver gewertet. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg bereits zum fünften Mal in Folge. Die Wirtschaft des gemeinsamen Währungsraumes schlage sich deutlich besser als befürchtet, hieß es. Auffallend war die Schwäche der Rohstoffwerte, deren Stoxx-Subindex fast 4 Prozent absackte. Für Holcim ging es um 0,3 Prozent nach unten. Der Gewinn des Zementherstellers war zwar besser ausgefallen als gedacht, Citi und auch Stifel monierten aber das schwache Nordamerika-Geschäft. Network International gewannen 10,2 Prozent nach einem weiteren Gebot für den Anbieter von Zahlungslösungen.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Hauptantreiber für den DAX war das Schwergewicht SAP (+5,2%) nach der Zahlenvorlage für das erste Quartal. Die Zahlen hätten zumindest teilweise die Erwartungen übertroffen, sagten Analysten. Mercedes-Benz verteuerten sich nach Bekanntgabe erster Zahlen für das Quartal um 1,4 Prozent. Die Ergebnisse liegen laut Bernstein über den Erwartungen, und zwar über wichtige Bereiche hinweg. Für Aurubis ging es mit der überraschenden Zahlenvorlage am Nachmittag zunächst steil nach oben, die Aktie schloss dann aber knapp im Minus. "Alles in allem sind die Zahlen leicht positiv", meinte ein Aktienhändler.

XETRA-NACHBÖRSE

GK Software legten knapp 1 Prozent zu, nachdem bekannt geworden war, dass der japanische Fujitsu-Konzern mit seinem Übernahmeangebot für den Softwarespezialisten erfolgreich war und somit neuer Mehrheitseigentümer wird. Für Synbiotic ging es um knapp 6 Prozent nach oben. Das Cannabisunternehmen hat eine geplante Bezugsrechtkapitalerhöhung abgesagt und beschafft sich nun frische Liquidität mit einer Aktien-Privatplatzierung und der Ausgabe einer Wandelanleihe. Dabei könnten rund 2,5 Millionen Euro zusammenkommen.

USA - AKTIEN

Behauptet - Beim Versuch, Sorgen vor steigenden Zinsen, jüngste Rezessionssignale und durchwachsen ausfallende Quartalsberichte der Unternehmen unter einen Hut zu bringen, ging es erneut seitwärts. Am Freitag wurde das Abwägen noch dadurch erschwert, dass von S&P Global ermittelte US-Einkaufsmanagerindizes besser ausgefallen waren als erwartet. Sie deuten sowohl für die Industrie wie für den Dienstleistungssektor auf Wachstum hin. Gut kamen die Quartalszahlen von Procter & Gamble an, sie waren besser ausgefallen als erwartet. Der Kurs gewann 3,5 Prozent Tesla stabilisierten sich nach dem fast 10-prozentigen Rücksetzer am Vortag um 1,3 Prozent. Der Elektroautobauer hatte mitgeteilt, die Preise für das Model S and das Model X zu erhöhen, nachdem er gerade erst Quartalszahlen vorgelegt hatte, die gewinnseitig nach diversen Preissenkungen schwach ausgefallen waren. Schlumberger verloren 4,2 Prozent. Der Ölfelddienstleister schlug zwar die Erwartungen des Marktes und lieferte einen positiven Ausblick, allerdings kam der schwächer als prognostiziert ausgefallene Cashflow sehr schlecht an. Zudem verstimmten Aussagen, dass die Aktivitäten in Nordamerika 2023 ihren Höhepunkt erreichen könnten. Der Kurs des Wettbewerbers Baker Hughes büßte 1,4 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,17 +3,1 4,14 -25,3 5 Jahre 3,66 +3,7 3,62 -33,9 7 Jahre 3,61 +2,9 3,58 -35,7 10 Jahre 3,57 +3,1 3,54 -31,4 30 Jahre 3,77 +2,7 3,75 -19,8

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen leicht, weil die gut ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten die Spekulation über weiter steigende Zinsen nährten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 24, 2023 01:33 ET (05:33 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0976 -0,1% 1,0989 1,0978 +2,5% EUR/JPY 147,47 +0,1% 147,29 147,43 +5,1% EUR/CHF 0,9796 -0,1% 1,1205 0,9800 -1,0% EUR/GBP 0,8831 -0,0% 0,8833 0,8843 -0,2% USD/JPY 134,36 +0,2% 134,03 134,30 +2,5% GBP/USD 1,2429 -0,1% 1,2441 1,2413 +2,8% USD/CNH 6,9107 +0,2% 6,9003 6,9002 -0,3% Bitcoin BTC/USD 27.756,86 +0,9% 27.514,39 28.064,30 +67,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt tat sich im US-Handel kaum etwas, der Dollar tendierte seitwärts.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,85 77,87 -1,3% -1,02 -4,2% Brent/ICE 80,77 81,66 -1,1% -0,89 -4,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise erholten sich um gut ein halbes Prozent von den starken Rücksetzern der Vortage, als sie unter Rezessionssorgen gelitten hatten. Die Wochenbilanz bei den Ölpreisen war damit das erste mal in den vergangenen fünf Wochen negativ.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.978,06 1.983,06 -0,3% -5,00 +8,5% Silber (Spot) 24,85 25,08 -0,9% -0,23 +3,7% Platin (Spot) 1.101,35 1.126,78 -2,3% -25,43 +3,1% Kupfer-Future 3,98 3,98 -0,1% -0,00 +4,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis büßte 22 Dollar ein auf 1.982 je Feinunze. Er litt unter den steigenden Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- Die Militärausgaben in Europa sind nach dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri im vergangenen Jahr so hoch gewesen wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Gleichzeitig erreichten die weltweiten Ausgaben mit 2,24 Billionen Dollar (rund 2,04 Billionen Euro), also etwa 2,2 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP), einen neuen Rekordwert, wie Sipri in dem am Montag veröffentlichten Bericht festhält.

- Russland hat die Ausweisung von mehr als 20 deutschen Diplomaten angekündigt. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnete dies am Samstag im Sender Swesda in Moskau als Vergeltungsmaßnahme für die "erneute massenhafte Ausweisung von Mitarbeitern der russischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland".

TARIFABSCHLUSS DEUTSCHLAND

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen können 2024 mit deutlich höheren Löhnen rechnen. Die Tarifparteien verständigten sich bei der vierten Tarifrunde darauf, eine vorangegangene Schlichtungsempfehlung ohne wesentliche Änderungen anzunehmen. Der Tarifabschluss sieht ab Juni zunächst einen stufenweise ausgezahlten Inflationsausgleich von 3.000 Euro und ab März kommenden Jahres dann 5,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 340 Euro mehr Gehalt vor. Die Laufzeit soll rückwirkend ab Januar 24 Monate betragen.

STREIK FLUGHAFEN BER

Wegen eines Streikaufrufs der Gewerkschaft Verdi werden am kommenden Montag am Hauptstadtflughafen BER keine Abflüge von Passagierflügen abgefertigt. Zum Warnstreik aufgerufen ist das Personal der Luftsicherheitskontrolle von 03.30 Uhr am Montagmorgen bis Mitternacht. Auch ankommende Flüge am BER könnten durch den Warnstreik von Ausfällen und Änderungen betroffen sein, warnte der Flughafen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Zweieinhalb Monate nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben die SPD-Mitglieder in der Hauptstadt den mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag mit knapper Mehrheit gebilligt. Die CDU entscheidet am Montag bei einem Parteitag über das Regierungsprogramm.

RATING GROßBRITANNIEN

S&P Global hat den Ausblick für die Bonität Großbritanniens auf stabil von negativ erhöht und die Einstufung der Kreditwürdigkeit bei AA/A-1 belassen.

RATING IRLAND

Moody's hat die Bonitätsnote Irlands von A1 auf Aa3 angehoben. Der Ausblick ist stabil.

GELDPOLITIK JAPAN

Der neue Chef der Bank of Japan (BoJ) will derzeit nicht an der ultralockeren Geldpolitik rütteln. Kazuo Ueda geht davon aus, dass die Inflation sich bald verlangsamen wird. "Die Trend-Inflation liegt weiterhin bei unter 2 Prozent, also müssen wir die geldpolitische Lockerung fortsetzen", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss. Die Inflation werde wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des laufenden Fiskaljahres, das im März 2024 endet, sinken. Änderungen an der Deckelung der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen würde die Zentralbank erst in der letzten Minute bekanntgeben, um eine Verwirrung an den Märkten zu vermeiden, fügte er hinzu.

RATING US-BANKEN

Moody's Investors Service hat 11 regionale Kreditinstitute abgestuft, darunter U.S. Bancorp, Western Alliance Bancorp und Zions Bancorp. Die jüngsten Ereignisse hätten die Frage aufgeworfen, ob die angenommene hohe Stabilität der Einlagen einiger Banken neu bewertet werden sollten, so die Ratingagentur in ihrem Bericht. Regionale Banken seien stärker von schwer angeschlagenen Gewerbeimmobilien betroffen.

VOLKSWAGEN

und seine Batterietochter Powerco haben den geplanten Bau ihrer ersten Zellfabrik außerhalb Europas in Kanada verkündet. Die Gigafactory soll eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 90 Gigawattstunden (GWh) haben, genug, um etwa 1 Million Elektroautos im Jahr mit Batterien zu versorgen. Die Unternehmen planen Investitionen von bis zu 4,8 Milliarden Euro. Die kanadische Regierung hatte bereits zuvor zugesagt, Volkswagen über einen Zeitraum von zehn Jahren Finanzmittel von rund 10 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen.

GK SOFTWARE

Fujitsu war mit seinem Übernahmeangebot für den Softwarespezialisten erfolgreich und wird neuer Mehrheitseigentümer. Fujitsu überschritt die festgelegte Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent bis zum Ende der Annahmefrist am 20. April.

SYNBIOTIC

hat die für Mai geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung abgesagt. Stattdessen soll das Grundkapital durch Ausgabe von bis zu 158.479 neuen Stückaktien im Rahmen einer Privatplatzierung erhöht werden. Beim von Synbiotic mitgeteilten Platzierungspreis von 6,31 Euro würden dem Unternehmen brutto 1 Million Euro zufließen. Des Weiteren teilte Synbiotic die Begebung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von bis zu 1,5 Millionen Euro mit.

DEUTSCHE BAHN

Die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, plädiert für eine Aufspaltung der Deutschen Bahn. "Nach Auffassung der Monopolkommission überwiegen die Vorteile einer vollständigen Trennung von Infrastruktur- und Transportsparten", sagte der Vorsitzende der Monopolkommission, Jürgen Kühling der Süddeutschen Zeitung.

UBS

Bei der UBS verzögert sich durch die staatlich organisierte Übernahme der Credit Suisse der Wechsel auf der Position des Risikovorstands. Wie die UBS mitteilte, hat sich Christian Bluhm bereit erklärt, seine Funktion als Group Chief Risk Officer und Mitglied der Konzernleitung bis auf weiteres beizubehalten. Ursprünglich war geplant, dass Bluhm seinen Posten am 1. Mai an Damian Vogel übergibt. Vogel wird die neu geschaffene Funktion des "Group Risk Control Head of Integration" übernehmen, wo er sich auf die Integrationsaktivitäten mit Bezug zur Risikokontrolle konzentrieren wird.

BED BATH & BEYOND

Die US-Einrichtungskette geht in die Insolvenz. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde der Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 11 bei einem Gericht in New Jersey gestellt. Bed Bath & Beyond gehe davon aus, alle Einzelhandelsstandorte zu schließen. Zunächst sollen die Filialen aber noch für Kunden geöffnet bleiben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2023 01:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.