Seit meinem letzten Artikel zum Flugtaxi-Hersteller Lilium (WKN: A3CYXP) ist etwas Zeit verstrichen. Ich verfolge das Unternehmen, seitdem es seinen Weg an die US-Börse Nasdaq gefunden hat. Mittlerweile droht sogar das Delisting, da der Aktienkurs der Lilium-Aktie innerhalb des letzten Jahres deutlich eingebrochen ist. Das sind keine erfreulichen Neuigkeiten, aber dennoch bleibe ich an dem Unternehmen investiert und möchte dessen Entwicklung langfristig als Aktionär mitverfolgen. In diesem Artikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...