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PR Newswire
24.04.2023 | 08:12
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, April 21

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF 5.632800USDIE00BJXRZJ4021 April 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.917200 USDIE00BJXRZ273
21 April 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.331100 USDIE00BLRPQH31
21 April 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.939700 USDIE00BLRPQJ54

21 April 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.558300 USDIE00BLRPRR04

21 April 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.261000 USDIE00BLRPRQ96

21 April 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.962300 USDIE000HJV1VH3

21 April 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.864700 USDIE000QRNAC66

21 April 2023
© 2023 PR Newswire
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