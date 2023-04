FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Übernahmeangebot beschert den Aktien der Software AG am Montag vorbörslich einen Kurssprung. Der Kurs der Darmstädter Software-Schmiede schnellte im Handel beim Broker Lang & Schwarz um fast die Hälfte auf 29,25 Euro hoch und näherte sich damit dem Preis von 30 Euro, der vom Technologie-Investmentunternehmen Silver Lake laut Mitteilung in der Nacht zum Samstag geboten wird. Der Schlusskurs der Aktien hatte am Freitag auf Xetra bei 19,97 Euro gelegen, sodass die Prämie etwa 50 Prozent beträgt.

Silver Lake wäre die Software AG damit 2,2 Milliarden Euro wert. Das Angebot steht aber noch unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie. Einen Teil davon hat sich Silver Lake schon gesichert: So erwarb der Investor im Februar 2022 für 344 Millionen Euro Wandelanleihen, die nach der Wandlung rund neun Prozent der ausgegebenen Software-AG-Aktien ausmachen würden. Zudem hat der mit Abstand größte Aktionär, die Software-AG-Stiftung, einen Vertrag zum Verkauf von 25,1 Prozent der Aktien an Silver Lake unterzeichnet./tih/mis