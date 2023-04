The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2023ISIN NameXS1401105587 TORONTO-DOM. BK 16/23 MTNDE000A14J7G6 ZF NA CAPITAL 15/23XS1713464441 ADLER REAL ESTATE 18/23XS1772360803 AKBANK T.A.S. 18/28FLRMTNXS2336822254 LDKRBK.BAD MTN 21/23 DLFR001400GKP3 MERSEN S.A. INH. ANR.XS2468432443 EBRD 22/23 MTNDE000HLB5MX1 LB.HESS.THR.CARRARA04T/18DE000HSH5Y29 HCOB HPF 16/23DE000A1RQC85 HESSEN SCHA.18/23CH0420638238 NORDROCK SEC 19/24DE000CZ45V17 COBA 20/23S 955XS2158820394 EX.IMP.BK.K. 20/23 FLRMTNFR0012688208 C.F.FINANC.LOC. 15/23 MTN