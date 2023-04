SUMEC HARDWARE TOOLS CO. LTD, ein führender Hersteller von Gartengeräten und Werkzeugen, gibt bekannt, dass das Unternehmen das erste Zertifikat für Klimaneutralität in der Gartengeräte- und Werkzeugbranche vom TÜV Rheinland erhalten hat. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von SUMEC für umweltbezogene Nachhaltigkeit, die seit der Unternehmensgründung zu den Kernwerten von SUMEC gehört.

Der TÜV Rheinland, ein weltweit führender Anbieter von unparteiischen Prüfungs-, Inspektions- und Zertifizierungsdiensten, verlieh SUMEC das Zertifikat für Klimaneutralität für dessen Bemühungen um die Reduzierung der Kohlenstoffbilanz durch vielfältige Maßnahmen. Dazu gehören die Umsetzung energieeffizienter Methoden, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und die Verwendung nachhaltiger Werkstoffe in seinen Produkten.

"Wir sind extrem stolz auf diese Anerkennung vom TÜV Rheinland", sagte Liu Kai, President von SUMEC HARDWARE TOOLS CO. LTD. "Unser Engagement für umweltbezogene Nachhaltigkeit ist von hoher Priorität für uns, und wir sind der Auffassung, dass es in unserer Verantwortung liegt, zu Erhaltung des Planeten beizutragen. Wir sind fest entschlossen, unsere Kohlenstoffbilanz weiter zu verbessern, und wir werden unsere Arbeit in Richtung auf eine grünere Zukunft für unsere Kunden und den Planeten weiter fortsetzen."

Die Bemühungen von SUMEC um Klimaneutralität umfassen den Einsatz von Sonnenenergiesystemen in seinen Herstellungsanlagen, wodurch die Kohlenstoffemissionen in signifikantem Maße reduziert wurden. Außerdem verwendet das Unternehmen auch nachhaltige Materialien beim Produktentwurf seiner eigenen Marke "Yard Force", wie etwa Recycling-Plastik und Naturfasern. Darüber hinaus hat SUMEC auch in energieeffiziente Anlagen und Methoden investiert, darunter LED-Beleuchtung und intelligente Energiemanagementsysteme.

Zusätzlich zu seinen Bemühungen um Klimaneutralität ist SUMEC auch bestrebt, seine Umweltauswirkungen insgesamt zu reduzieren. Das Unternehmen hat ein Abfallverringerungsprogramm eingeführt, das Recycling-Initiativen und die Verringerung von Verpackungsmaterialien umfasst. Dazu hat SUMEC auch Produkte mit längeren Nutzungszeiten entwickelt, um die Notwendigkeit des Ersatzes zu reduzieren und damit letztlich die Müllmengen zu verringern.

"Wir sind der Auffassung, dass Nachhaltigkeit nicht nur für die Umwelt wichtig ist, sondern auch für den langfristigen Erfolg unseres Geschäfts", so Liu Kai. "Wenn wir unsere Umweltauswirkungen reduzieren, senken wir damit gleichzeitig die Kosten und verbessern die Qualität der Produkte unserer eigenen Marke "Yard Force". Wir werden definitiv unsere Anstrengungen fortsetzen, zu einem Branchenführer in Sachen Nachhaltigkeit zu werden."

Das Zertifikat für Klimaneutralität ist eine beträchtliche Leistung für SUMEC und die Branche als Ganze. Es zeigt, dass sich nachhaltige Praktiken in die Herstellungs- und Produktionsprozesse integrieren lassen und dass Firmen die Umwelt positiv beeinflussen und gleichzeitig die Kundennachfrage erfüllen können.

Als Unternehmen ist SUMEC bestrebt, seine Bemühungen um umweltbezogene Nachhaltigkeit fortzusetzen, in der Hoffnung, auf diese Weise auch andere Firmen dazu anzuregen. Das Zertifikat für Klimaneutralität vom TÜV Rheinland ist eine Bestätigung des Engagements des Unternehmens für eine grünere Zukunft, und SUMEC freut sich darauf, auch weiterhin positive Umweltauswirkungen zu erzielen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230422005004/de/

Contacts:

Lin Yinlu +86-13770517766