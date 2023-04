Berlin (ots) -Dirk Bachmann ist der Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Gemeinsam unterstützt das Team der Personalberatung Kliniken, medizinische Versorgungszentren und Rehaeinrichtungen bei der Besetzung ihrer offenen Stellen mit dem passenden Personal aus dem In- und Ausland. Hier erfahren Sie, warum professionelle Unterstützung bei der Jobsuche immer wichtiger wird und wie Bewerber davon profitieren.Händeringend suchen medizinische Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheime und Krankenhäuser derzeit nach kompetentem Personal. Dabei arbeiten schon jetzt mehrere Millionen Menschen im Gesundheitsbereich: Etwa jeder achte Arbeitnehmer in Deutschland verdient sein tägliches Brot Statistiken zufolge in der Gesundheitsbranche. Angesichts des demografischen Wandels wird sich daran auch in Zukunft nichts ändern. "Jedoch unterscheiden sich die Tätigkeitsbereiche im Gesundheitswesen mitunter sehr", weiß Dirk Bachmann, Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. "Wer seine Karrierechancen im Gesundheitsbereich verbessern möchte, setzt daher am besten von Anfang an auf professionelle Unterstützung." Warum das so ist und welche Vorteile Bewerber daraus ziehen können, erfahren Sie im Folgenden.1. Bewerber sparen Zeit, Geld und Nerven bei der JobsucheFür Bewerber sind die Suche nach einer geeigneten Stelle und auch der folgende Bewerbungsprozess meist mit einem hohen Aufwand an Zeit und Nerven verbunden. Stellenportale und Karriereseiten müssen durchforstet und Fahrten zu Bewerbungsgesprächen geplant werden, die mitunter von Beginn an zum Scheitern verurteilt sind. Setzen sie hingegen auf eine Personalberatung, bleibt ihnen dies erspart. Schließlich hat diese nicht nur einen hervorragenden Überblick über den aktuellen Arbeitsmarkt, sondern verfügt meist auch über ein umfangreiches Netzwerk an attraktiven Unternehmen. So ist es Personalberatern möglich, für die Bewerber passende Stellen zu identifizieren und ihnen diese gezielt vorzuschlagen. Das spart nicht nur Zeit, Geld und Nerven, sondern erhöht auch die Chance auf einen erfolgreichen Abschluss des Bewerbungsprozesses.2. Kandidaten bekommen Zugang zum verdeckten StellenmarktHinzu kommt, dass professionelle Personalberater so auch vakante Positionen aus dem verdeckten Stellenmarkt anbieten können. Schließlich haben sie essenzielle Insights, die Bewerbern bei der Suche auf eigene Faust in jedem Fall verwehrt blieben. Die Personalberater wissen damit häufig schon von Vakanzen, bevor diese öffentlich kommuniziert werden. Wer auf eine Personalberatung setzt, kann sich damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kandidaten sichern.3. Bewerber erhalten eine realistische EinschätzungÜberdies bieten Personalberater Bewerbern eine realistische Einschätzung zur offerierten Stelle und den damit verbundenen Faktoren. Schließlich kennen sie den aktuellen Arbeitsmarkt genau und wissen damit beispielsweise, wie hoch das durchschnittliche Gehalt in vergleichbaren Stellen ist. Bewerber haben so die Möglichkeit, ihre Optionen auf dem Markt besser einzuschätzen.4. Kandidaten werden ganzheitlich betrachtet und eingeschätztLetztlich lernen Personalberater die Bewerber im Laufe des Prozesses immer besser kennen. Sie wissen sowohl um deren Wünsche und Vorstellungen, als auch um deren Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Darüber hinaus stehen sie im engen Kontakt mit den jeweiligen Unternehmen. Sie kennen die dort herrschenden Arbeitsbedingungen und wissen um die Atmosphäre. Dieses Wissen können sie gezielt einsetzen, um realistisch einzuschätzen, ob sich der Bewerber für eine vakante Stelle eignet und ob dieser dort glücklich werden kann. Diese Informationen sind für Bewerber von großer Bedeutung und entscheiden nicht selten über deren weitere Karriere. Eine Personalberatung ist damit für jeden Bewerber von massiven Vorteilen geprägt und erhöht seine Chancen, die Anstellung zu finden, die tatsächlich zu ihm passt.Sind auch Sie auf der Suche nach einer für Sie passenden Anstellung im Gesundheitswesen? Egal, ob es sich dabei um Honorararzt Stellenangebote, Assistenzarzt- oder Chefarztstellen, Pflege Jobs oder um eine Anstellung im Verwaltungs- oder Managementbereich im Gesundheitswesen handelt - das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING (https://find-your-expert.com/fuer-bewerber) findet für Sie die Stelle, die wirklich zu Ihnen passt! Melden Sie sich jetzt bei den Experten und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:FYE International Recruiting GmbHVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Dirk Bachmannpresse@find-your-expert.comwww.find-your-expert.comOriginal-Content von: FYE International Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167221/5492372