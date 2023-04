St. Helier, 24. April 2023 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt die Goldproduktion der Mine Blanket in Simbabwe ("Blanket") und des Bilboes-Oxydprojekts in Simbabwe für das am 31. März 2023 endende Quartal ("Q1 2023" oder das "Quartal") bekannt. Alle Produktionszahlen sind auf einer 100-Prozent-Basis ausgedrückt und basieren auf der endgültigen Analyse bei den Raffinerien.

Die vierteljährliche Goldproduktion in der Blanket-Mine betrug 16.036 Unzen, 13 % weniger als die 18.515 Unzen, die im ersten Quartal 2022 produziert wurden. Die Produktion war niedriger als im letzten Jahr aufgrund mehrerer unbedeutender mechanischer Ausfälle und logistischer Probleme, die nun behoben sind, und die Produktion Anfang April 2023 war besser als erwartet.

Das Management bekräftigt die Produktionsprognose für Blanket für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 von 75.000 bis 80.000 Unzen Gold#_edn1 .

In den letzten Tagen des Quartals wurde bei Bilboes mit der Produktion von Gold aus Oxiden begonnen, die aus Vorabstreifarbeiten stammen und somit 105 Unzen Gold produziert wurden. Die Aufnahme der Oxidproduktion bei Bilboes verlief langsamer als erwartet und wurde durch uneinheitliche Gehalte, mechanische Ausfälle und die schlechte Verfügbarkeit von Ersatzteilen und alternativer Ausrüstung beeinträchtigt.

Wie in der Produktionsprognose vom 13. Januar 2023 hervorgehoben wurde, wurden die Kosten pro Unze der Oxidproduktion bei Bilboes mit 1.200 bis 1.320 $ veranschlagt und stellen somit eine Aktivität mit relativ geringer Gewinnspanne dar, die in erster Linie durch den parallelen Nutzen der Vorabstreifung in Erwartung der Entwicklung des Sulfidprojekts Bilboes gerechtfertigt ist. Das Unternehmen prüft derzeit die ersten Ergebnisse dieser Aktivität angesichts einiger anfänglicher Herausforderungen und im Hinblick auf das größere Sulfidprojekt, für das derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt wird. Dementsprechend werden wir in Zukunft über die tatsächliche Produktion berichten, die jedes Quartal im Rahmen der Pre-Stripping-Aktivitäten auf dem Oxidprojekt erzielt wird, und haben dementsprechend die Prognose für die margenschwache Oxidproduktion zurückgezogen.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung:

"Die Goldproduktion bei Blanket ist normalerweise im ersten Quartal eines jeden Jahres niedriger und steigt in den folgenden Quartalen an. Dieser Trend ist in diesem Jahr zu beobachten, auch wenn die Produktion im ersten Quartal 2023 aufgrund einer Reihe von Problemen, darunter Ausrüstungsausfälle und logistische Probleme, unter unserem Ziel lag. Diese Probleme wurden inzwischen gelöst, und die bisherige Produktion im April war höher als erwartet.

"Der Oxidbetrieb in kleinem Maßstab und mit geringer Gewinnspanne bei Bilboes ist im Grunde genommen eine Vorübung für das größere Sulfidprojekt, für das wir mit der Arbeit an einer aktualisierten Machbarkeitsstudie begonnen haben. Das Oxidprojekt wurde durch den Ausfall der von einem Auftragnehmer bereitgestellten Bohrgeräte, die für die Evaluierungsbohrungen verwendet werden, und die begrenzte Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder alternativer Ausrüstung in Simbabwe beeinträchtigt.

"In Anbetracht der obigen Ausführungen bekräftigen wir unsere Produktionsprognose für 2023 von 75.000 bis 80.000 Unzen Gold aus Blanket.

"Wir gehen davon aus, dass wir am oder um den 15. Mai 2023 weitere operative Informationen und die Finanzergebnisse für das Quartal veröffentlichen werden."

Hinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") offengelegt werden, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und wird gemäß den Verpflichtungen des Unternehmens nach Artikel 17 der MAR offengelegt.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen der zukünftigen/angepeilten Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Explorationen, Bohrungen und Erschließungen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: Unvermögen, geschätzte Ressourcen und Reserven zu ermitteln, von den Schätzungen abweichende Erzgehalte und -ausbeuten, Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Analysedaten, ungenaue Annahmen hinsichtlich der Repräsentativität der Mineralisierung, Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, erheblich von den Schätzungen abweichende Kapital- und Betriebskosten, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten und andere Faktoren.

Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinierern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, die diese Risiken und Gefahren abdeckt, Beziehungen zu Mitarbeitern, Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie das Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind, sowie die abnehmenden Mengen oder Gehalte der Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder regulatorische Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, erhöhter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des Zeitpunkts von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate, und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die zu der Möglichkeit beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten werden. Caledonia ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

#_ednref1 Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe" (Technischer Bericht über die Goldmine Blanket, Simbabwe) mit Gültigkeitsdatum 1. September 2022, der von Minxcon (Pty) Ltd erstellt und vom Unternehmen am 13. März 2023 auf SEDAR (www.sedar.com) eingereicht wurde.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70214Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70214&tr=1



