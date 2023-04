Der Start in die neue Börsenwoche könnte für die Anteilscheine des britischen Energieriesen BP etwas schwieriger werden. Denn von den Rohstoffmärkten gibt es zunächst Gegenwind. So haben die Ölpreise zu Wochenbeginn an ihre schwache Tendenz in der Vorwoche angeknüpft. Am Montagmorgen kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Juni 80,75 US-Dollar.Das waren 91 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmaß auf 76,97 ...

