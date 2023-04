Ein Übernahmeangebot beschert den Aktien der Software AG zum Wochenstart einen kräftigen Kurssprung. Der Kurs der Darmstädter Software-Schmiede steigt um fast die Hälfte auf 29,25 Euro - und nähert sich damit dem Preis von 30 Euro, der vom Finanzinvestor Silver Lake laut Mitteilung in der Nacht zum Samstag geboten wird.DER AKTIONÄR hat bereits am Wochenende über das Übernahmeangebot und den anstehenden Kurssprung berichtet. Das Angebot muss noch von der BaFIN abgesegent werden und steht am Ende ...

