Am Montag hat der Stahlkonzern Salzgitter vorläufige Zahlen gemeldet. Auch wenn der Gewinn wenig überraschend zum Vorjahr deutlich zurückgegangen ist, lagen die Eckdaten über den Erwartungen. Im frühen Handel fällt die Reaktion an der Börse allerdings noch verhalten aus, die Aktie notiert quasi unverändert.Der Gewinn vor Steuern ist zwar vom außergewöhnlich hohen Vorjahreswert in Höhe von 465 Millionen Euro um etwas mehr als 60 Prozent auf 183 Millionen Euro gefallen. Experten hatten allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...