Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag wenig verändert beendet, für den April erhobene Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone konnten keine Impulse setzen, so war unter Dienstleistern eine Aufhellung der Stimmung auszumachen, während sich die Stimmung in der Industrie verschlechterte. Der ATX ging mit einem minimalen Rückgang von 0,05% aus dem Handel, was auf Wochensicht gesehen eine kleine Verbesserung von 0,3% bedeutete. Es war eine ausgesprochen ruhige Handelswoche, in der sich die täglichen Bewegungen in engen Grenzen hielten. Am Freitag stand Rosenbauer mit der Ergebnisvorlage im Fokus, der Feuerwehrausrüster ist 2022 tief in die roten Zahlen gerutscht, die Baader Bank hielt aber in einer ersten ...

