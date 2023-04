Der DAX notiert zum Wochenauftakt weiter in Schlagdistanz zur 16.000-Punkte-Marke und damit einem weiteren Jahreshoch. An Impulsen wird es in der laufenden Handelswoche nicht mangeln, an der Wall Street nimmt die Q1-Zahlensaison mächtig Fahrt auf. In der laufenden Woche werden unter anderem die Tech-Schwergewichte Microsoft, Alphabet und Amazon ihre Bücher öffnen. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex bei 15.842 Zählern rund 0,3 Prozent schwächer.Alle aktuellen Entwicklungen ...

