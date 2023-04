FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Von den Aussagen von Salzgitter zum weiteren Jahresverlauf haben sich die Anleger am Montag wohl etwas mehr erwartet. Vorbörslich auf Tradegate notierten die Papiere des Stahlherstellers ein halbes Prozent schwächer bei 36,70 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss. An die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bei etwas über 37 Euro scheinen sie also vorerst nicht heranzukommen.

Salzgitter war besser ins laufende Jahr gestartet als gedacht, bestätigte dennoch nur die Ziele für das laufende Jahr. "Ungeachtet des starken Jahresauftakts halten wir aufgrund des politisch und wirtschaftlich volatilen Umfelds an unserer Umsatz- und Ergebnisprognose vom 27. März fest", hieß es vom Unternehmen.

Das vorab veröffentlichte Vorsteuerergebnis des ersten Quartals liege über dem Marktkonsens, schrieb Analyst Christian Obst von der Baader Bank. Mit anhaltend hoher Inflation und hohen Zinsen sieht er für die Bewertung aber nur wenig Spielraum für einen Anstieg über ihren langfristigen Durchschnitt. Eventuell weiterer Gegenwind für das Wirtschaftswachstum aufgrund von begrenzter Kreditversorgung und abreißender Nachfrage könnte sich auch auf Salzgitter auswirken./ajx/mis

