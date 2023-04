Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Das Ziel des Earth Day ist es, Menschen, Institutionen und Unternehmen dazu zu motivieren, ihre Verantwortung wahrzunehmen und den Übergang zu einer gerechten, florierenden grünen Wirtschaft für alle zu beschleunigen. Hisense, eine führende globale Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, sieht seit jeher nachhaltige Geschäftspraktiken als eine ihrer obersten Prioritäten an und engagiert sich dafür, einen geringeren Energieverbrauch und eine nachhaltige Umweltverträglichkeit zu erreichen und zu fördern.Der globale Unterhaltungselektronikriese, der am besten für seine Fernsehgeräte, Laser TV und Haushaltsgeräte bekannt ist, hat kürzlich eine Reihe von Schritten unternommen, um seine eigenen Auswirkungen auf den Planeten zu reduzieren und sicherzustellen, dass seine Produktion, Lieferkette und die von ihm hergestellten Produkte effizienter und nachhaltiger sind.Mit selbst entwickelten Technologien wie seinem selbst-adaptiven Steuerungsalgorithmus für Hintergrundbeleuchtungen, dem digitalisierten Leistungssteuerungsalgorithmus, Hochspannungs-LED-Leuchten und seiner Antriebstechnologie ist es Hisense gelungen, den Energieverbrauch aller Fernsehgeräte um 25 % zu senken. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit der Änderung des Designs seiner Fernsehgeräte die Plastikmenge reduziert, die erforderlich ist, um Wärme abzuleiten. Dies spart 4.626 Tonnen Plastik pro Jahr, was 514 Millionen Plastiktüten entspricht.Im Bereich Kühlgeräte hat Hisense vom United Nations Development Program Lob für seinen Einsatz von Schaumtechnologie zur Verbesserung der Effizienz seiner Kühlschränke erbeten; eine Entwicklung, die schätzungsweise beinahe 6.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart hat.Das Unternehmen verbessert auch den Fußabdruck seiner Fabriken und erhöht die Solarstromerzeugung in den von ihm betriebenen Anlagen. Es wird erwartet, dass die installierte Gesamtkapazität bis Ende 2023 60 MW und die jährliche Stromerzeugungskapazität 53 Millionen kWh erreichen wird. Der Anteil der Solarstromerzeugung am gesamten Stromverbrauch von Hisense liegt mittlerweile bei über 10 %.Hisense ist auch bestrebt, eine nachhaltigere Welt über seine eigenen Betriebe hinaus zu schaffen, und hat anlässlich des Earth Day eine neue Baumpflanzinitiative gestartet, um die Bedeutung des Umweltschutzes zu fördern.Um mehr über das Engagement von Hisense zu erfahren, uns in eine grünere Zukunft zu führen, besuchen Sie: https://www.youtube.com/watch?v=ZcqzEepU98gInformationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimediaprodukte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In letzter Zeit ist Hisense schnell gewachsen und ist nun in mehr als 160 Ländern tätig.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-priorisiert-nachhaltiges-wachstum-um-eine-umweltfreundlichere-zukunft-zu-schaffen-301805171.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5492406