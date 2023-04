An diesem Donnerstag (nachbörslich) erfahren die Anleger, wie sich Amazon im ersten Quartal geschlagen hat und wie der E-Commerce- und Cloudspezialist die Geschäfte in den kommenden Monaten einschätzt. Ein Blick auf die kurzfristige Kursentwicklung zeigt: Der Markt traut Amazon eine positive Überraschung zu.Amazon hat die vergangene Woche mit einem Kursplus von drei Prozent beendet. Damit gelang dem Titel der Sprung über die Tiefs von Mai und Juni 2022. Zudem kratzt Amazon nun an der 200-Tage-Linie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...