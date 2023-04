Christian Stocker,

HypoVereinsbank onemarkets

Wie entwickeln sich die Unternehmensgewinne? Was stützt die Börsen aktuell? Trifft die Börsenweisheit "Sell in May and go away" zu?

In Stockers Börsencheck analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlageprodukte bei HVB onemarkets) und Christian Stocker (Aktienmarktstratege bei der UniCredit) alle zwei Wochen den Aktienmarkt und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe!

Stockers Börsencheck: Gewinnsaison bringt keine neuen Impulse! - YouTube

