FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Dax weiter unter den 16 000 Punkten fehlt den Anlegern am Montag vorerst die Kaufbereitschaft. Der Dax notierte nach wenigen Minuten im Xetra-Handel mit minus 0,28 Prozent auf 15 837,59 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stand 0,07 Prozent höher bei 27 762,04 Zählern. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor annähernd 0,5 Prozent.

Die psychologisch wichtige Marke für den Dax ziere sich noch, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG am Morgen. Sie könnte aber fallen, wenn in der laufenden Woche einige große US-Konzerne aus dem Technologiesektor wie Apple , Amazon , Alphabet , Meta und Microsoft mit ihren Quartalsberichten den Ton angeben, so seine Prognose.

Zu Wochenbeginn könnten zunächst Impulse vom Ifo-Index kommen. Für das deutsche Stimmungsbarometer gehen die Ökonomen der Landesbank Helaba davon aus, dass es sein Niveau halten kann. "Die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland bleibt zunächst wohl noch schwach. Immerhin dürfte eine Rezession vermieden werden und im Jahresverlauf rechnen wir mit einer allmählichen Erholung." Steigenden Notierungen am deutschen Aktienmarkt dürfte der Ifo-Index den Experten zufolge wohl nicht im Wege stehen./ajx/mis

