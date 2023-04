DJ HDE: Einzelhandel verliert voraussichtlich 9.000 Geschäfte

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach den schwierigen Corona-Jahren verliert der Einzelhandel in Deutschland 2023 nach einer Prognose des Handelsverbands Deutschland (HDE) in diesem Jahr 9.000 weitere Geschäfte. Die zunehmenden Leerstände in vielen Innenstädten machten Standorte unattraktiver und gefährdeten weitere Unternehmen. Der HDE forderte deshalb eine Gründungsoffensive mit Anreizen durch die Politik und die Schaffung von Ansiedlungsmanagern. "Die Zahl der Ladengeschäfte in Deutschland nimmt auch 2023 weiter ab. Betroffen ist vor allem der kleinbetriebliche Nonfood-Fachhandel", konstatierte HDE-Präsident Alexander von Preen.

Angesichts der Zahlen der vergangenen Jahre müssten "in allen Innenstädten und bei der Politik alle Alarmglocken läuten", denn ohne erfolgreichen Einzelhandel hätten die Stadtzentren kaum Zukunftsperspektiven. In den stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägten Jahren 2020 bis 2022 sei die Zahl der Geschäfte laut den Angaben pro Jahr um 11.000 und damit deutlich stärker gesunken als in den Vorkrisenjahren 2015 bis 2019, als dieser Wert bei jährlich 5.000 Läden gelegen habe. Ursprünglich sei der HDE für das vergangene Jahr sogar von einem Rückgang um 16.000 Geschäfte ausgegangen.

Eine solch große Schließungswelle aber habe auch mit Hilfe von Maßnahmen der Bundesregierung wie Energie- und Gaspreisbremse verhindert werden können. Ende 2023 wären nun nach der Prognose bundesweit 311.000 Geschäfte übrig, ohne Kleinstbetriebe. Im laufenden Jahr sorgten vor allem höhere Kosten bei den Unternehmen für Druck auf Erlöse und Gewinne. Zudem führe die hohe Inflation zu Kaufkraftverlusten bei den Verbrauchern. "Stirbt der Handel, stirbt die Stadt", warnte von Preen. Der HDE mache sich nun für eine Gründungsoffensive stark. "Unbürokratische und schnelle Genehmigungsprozesse für Umbauten und Umwidmungen müssen ganz oben auf die Prioritätenliste", mahnte der HDE-Präsident. Ansiedlungsmanager solle es flächendeckend geben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2023 03:11 ET (07:11 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.