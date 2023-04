Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um KI-Panik bei Google, explodierende Raketen, Risiken beim Handy-Laden und E-Autos im Abo. Am selben Tag, an dem bei Twitter die blauen Haken für verifizierte Accounts wegfallen und von nun an nur noch gegen Bezahlung angeboten werden, fand bei SpaceX endlich der lang ersehnte erste Start des Spaceships statt - gigantische Explosion inklusive. Es war also mal wieder einiges los bei Elon Musk, der zudem mit dem plakativ genannten Chatbot "TruthGPT" jetzt doch ins KI-Rennen ...

