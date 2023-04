Die SoWiTec group GmbH haut in Südamerika operativ in die Tasten und erreicht nächste Projektmeilensteine: So konnte sich der Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar den Netzanschluss in Kolumbien für drei Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von 426 MW sichern, deren Inbetriebnahme voraussichtlich in 2025 und 2026 erfolgen soll. Zudem erhielt SoWiTec in Brasilien ...

