London (ots/PRNewswire) -LCM Partners (LCM) gab heute den erfolgreichen Abschluss der Credit Opportunities 4 Strategy bekannt, mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt 4,1 Milliarden Euro für den gemischten Fonds und mehrere separat verwaltete Konten. Es liegen Zusagen von 23 Kommanditisten vor, die von vielen der weltweit größten institutionellen Investoren unterstützt werden, darunter Pensionspläne, Staatsfonds und Versicherungsgesellschaften aus Nordamerika, Europa und Asien.Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 hat sich die Group zu einem der größten spezialisierten Verwalter für Privatkredite in Europa entwickelt und kann auf eine unübertroffene Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von Verbraucher- und KMU-Darlehen verweisen. Mit mehr als 1.100 Mitarbeitern in 14 Niederlassungen in 9 europäischen Ländern ist das Unternehmen für ein Darlehensvolumen von ca. 60 Mrd. € verantwortlich. Gestützt auf ein seit 2002 bestehendes Führungsteam und ein Datenlager, das Daten zu mehr als 5,3 Millionen Kunden seit der Gründung enthält, erwirbt Credit Opportunities granulare Pools leistungsfähiger, leistungsfähiger und notleidender Darlehen von Banken und anderen Finanzinstituten.Paul Burdell, CEO von LCM Partners, sagte: "Wir sindsehr stolz darauf, dass wir die Credit Opportunities 4 Strategy mit 4,1 Mrd. € an Zusagen abschließen konnten. Das übertrifft unser ursprüngliches Ziel und ist ein Beweis für die Stärke unserer 24-jährigen Erfolgsbilanz. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einigen der renommiertesten institutionellen Privatkredit-Investoren weltweit in einem auch weiterhin sehr fruchtbaren Investitionsumfeld."Adrian Cloake, CIO von LCM Partners, fügte hinzu:"Das steigende Zinsumfeld schafft eine Fülle von Investitionsmöglichkeiten sowohl für leistungsfähige als auch für notleidende Darlehen. 2022 war ein Rekordjahr für LCM, und ich bin zuversichtlich, dass wir 2023 neue Höchstwerte erreichen werden. Der Zeitpunkt des Abschlusses unserer Mittelbeschaffung könnte nicht passender sein."Redaktionelle Hinweise:LCM ist einer der führenden alternativen Vermögensverwalter in Europa und hat sich auf Verbraucher- und KMU-Kreditportfolios mit Volldarlehen spezialisiert. LCM verfolgt zwei Strategien bei Privatschulden. COPS (Credit Opportunities), das in Pools von leistungsfähigen, wieder leistungsfähigen und notleidenden Krediten investiert, und SOLO (Strategic Origination and Lending Opportunities), eine mit Artikel 8 der EU SFDR konforme Strategie zur direkten Kreditvergabe, die mit Banken, Finanz- und Leasingunternehmen sowie OEMs zusammenarbeitet, indem sie Produktfinanzierungen am Verkaufsort bereitstellt. Brookfield Asset Management Ltd hält eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an LCM und seinen Konzerngesellschaften.