Der Stuttgarter Konzern hat Pläne zum Bau seiner ersten Wärmepumpen-Fabrik im polnischen Dobromierz bekannt gegeben. Bosch wird 225 Millionen Euro in die neue Anlage investieren, die Anfang 2026 in Betrieb gehen soll.Bosch hat beschlossen, mehr als 1 Milliarde Euro zu investieren, um seine Wärmepumpen-Produktionskapazitäten in Europa bis 2030 zu erweitern. Davon werden rund 225 Millionen Euro in ein neues Wärmepumpenwerk in Dobromierz, etwa 70 Kilometer von der polnischen Hauptstadt Warschau entfernt, investiert. "Die Wärmepumpentechnologie ist eine europäische Erfolgsgeschichte, die wir fortsetzen ...

