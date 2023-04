AlsterResearch nimmt die Coverage der UniDevice AG mit einer Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 3,50 auf und sieht deutliches Kurspotenzial. UniDevice ist ein B2B-Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Fokus auf hochpreisige Smartphones von führenden Herstellern wie Apple und Samsung. In dieser Nische agiert UniDevice als Vermittler zwischen den Distributoren und den Groß- und Einzelhändlern von elektronischen Geräten. Während die Gewinnspannen in der Regel hauchdünn sind, profitiert UniDevice von einem extrem schnellen Lagerumschlag, was letztlich ein nachhaltig profitables Geschäft und eine Kapitalrendite (ROCE) von typischerweise 13% ermöglicht. In Verbindung mit einem KGV von 6,5x deutet dies darauf hin, dass UniDevice ein verstecktes Juwel ist, was größtenteils das Ergebnis einer begrenzten Kapitalmarktkommunikation in der Vergangenheit ist. Darüber hinaus spricht eine Dividendenrendite von ~9 % für die Aktie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/UniDevice%20AG