Die Aktie von Borussia Dortmund steigt heute um rund 3% - die Übernahme der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga kam auch an der Börse gut an. Die BVB-Aktien erreichten damit ihr höchstes Niveau seit Anfang März. Fünf Spieltage vor Saisonende hat Dortmund nun einen Punkt Vorsprung vor dem Serienmeister aus Müchen. Nach zehn Meisterschaften der Bayern in Folge steigen...

