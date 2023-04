Das bisher unter anderem in den USA und Großbritannien verfügbare Amazon-Programm Shopper Panel startet jetzt auch in Deutschland. Dabei zahlt Amazon Geld für Daten der Nutzer:innen. Hierzulande kommt das Programm in abgespeckter Form. Schon seit geraumer Zeit bietet Amazon unter anderem in den USA mit Shopper Panel ein Programm, bei dem Kund:innen Geld für eingescannte Kassenbons ihrer außerhalb der E-Commerce-Plattform getätigten Einkäufe erhalten. Außerdem wird die Teilnahme an Umfragen ...

