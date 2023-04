HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Bewertung der Papiere von Drägerwerk bei einem Kursziel von 65 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Das erste Quartal dürfte ein Silberstreif am Horizont gewesen sein, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie nach den vorläufigen Zahlen des Anbieters von Medizin- und Sicherheitstechnik. Die Lübecker könnten womöglich die Jahresziele übertreffen, daher hält der Experte eine "explosive Kursreaktion" für möglich./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 08:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 08:31 / MESZ



ISIN: DE0005550636