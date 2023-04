Die Ölpreise haben am Montagvormittag an ihre Verluste aus der Vorwoche angeknüpft. Öl der Nordseesorte Brent notiert nur noch knapp über der 80-Dollar-Marke und hat ein gutes Stück seiner jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben. Droht nun ein Kurssturz oder handelt es sich nur um eine kurze Verschnaufpause?Angesichts der starken Rally von Mitte März bis Mitte April kam ein Rücksetzer in den Ölpreisen nicht überraschend. Insbesonders da sich in der Zone zwischen 86 und 89 Dollar mehrere Tops aus diesem ...

