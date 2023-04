FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.04.2023 - 11.00 am



- CITIGROUP RAISES WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3000 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIRECT LINE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PRUDENTIAL TARGET TO 1550 (1460) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1900 (1990) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 300 (317) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1610 (1510) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 420 (401) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 925 (938) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 610 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 100 (130) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS NETWORK INTL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 400 (360) PENCE - UBS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 410 (400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TRAINLINE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 300 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob