NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe zum zweiten Mal in Folge seine und die Konsensschätzungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei zwar gut, mehr zu halten, als man verspreche. Doch sein Vertrauen in die auf die Zukunft gerichteten Unternehmensaussagen sei inzwischen rapide gesunken. Er verwies darauf, dass Philips trotz der starken Zahlen die Jahresziele nicht angehoben habe./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 07:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 07:05 / BST



ISIN: NL0000009538