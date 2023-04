Münster (ots) -Die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung steht im Mittelpunkt der 69. Jahresfachtagung der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) vom 15. bis 17. Mai 2023 im westfälischen Münster. Das Motto: "Vollkasko in der Katastrophe - können wir uns auch selbst helfen?" Zu dem Kongress werden rund 600 Anmeldungen erwartet. Das Programm finden Sie unter www.vfdb.de/events/jahresfachtagung/jahresfachtagung2023Zeitgleich mit der Jahresfachtagung und gut drei Jahre vor Beginn der nächsten Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit, der Interschutz 2026 in Hannover, finden in Münster die "Interschutz Community Days" statt. Besondere Anziehungspunkte versprechen der "FireFit Championships Parcours" sowie die TAYF (Train as you fight)-Days zu werden. Weitere Infos: www.interschutz.deWir laden Sie herzlich ein, uns auf der vfdb-Jahresfachtagung und den "Interschutz Community Days" zu besuchen. Zugleich würden wir uns freuen, wenn wir Sie zurPressekonferenz am Dienstag, 16. Mai 2023, um 11 Uhrim Messe und Congress Centrum Halle Münsterland begrüßen könnten. Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:Dirk Aschenbrenner, vfdb-PräsidentDr. Anja Hofmann-Böllinghaus, vfdb-VizepräsidentinBernd Heinold, Deutsche Messe AG. Projektleiter InterschutzÜber eine Rückantwort bis zum 14. Mai an presse@vfdb.de würden wir uns freuenPressekontakt:vfdb-PressesprecherWolfgang DuveneckTel. +49 (0)170 328 33 00presse@vfdb.deOriginal-Content von: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126597/5492673