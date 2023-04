Syngenta nutzt die AGROBODY-Technologieplattform von Biotalys, um die Pipeline für Insektizide zur biologischen Schädlingsbekämpfung zu erweitern

Syngenta Crop Protection und Biotalys (Euronext BTLS) haben heute eine Zusammenarbeit zur Erforschung, Entwicklung und Vermarktung neuer biologischer Schädlingsbekämpfungslösungen für wichtige Schädlinge bei einer Vielzahl von Nutzpflanzen bekannt gegeben. Die neue Lösung wird auf der AGROBODY-Technologie von Biotalys basieren und eine neue Wirkungsweise bieten, um Landwirten den Zugang zu neuartigen Technologien zu erleichtern, die der Gefahr von Schädlingsresistenzen entgegenwirken und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Syngenta in einem Forschungsprogramm mit Biotalys zusammenarbeiten. Biotalys ist ein landwirtschaftliches Technologieunternehmen, das sich auf proteinbasierte Biokontrolllösungen spezialisiert hat, um seine AGROBODY-Technologieplattform für die spezifischen Insektenziele von Syngenta zu nutzen.

"Syngenta ist führend, wenn es darum geht, Landwirten Spitzentechnologien zur Verfügung zu stellen, die die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft verbessern, und wir freuen uns, eng mit Biotalys als Teil unseres landwirtschaftlichen Innovations-Ökosystems zusammenzuarbeiten", sagte Camilla Corsi, Leiterin der Pflanzenschutzforschung bei Syngenta Crop Protection. "Durch die Kombination unserer bewährten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten mit den bahnbrechenden proteinbasierten Innovationen der AGROBODY-Plattform von Biotalys sind wir bestimmt, eine zentrale Rolle bei der Erfüllung kritischer Bedürfnisse von Landwirten auf der ganzen Welt zu spielen."

Angesichts der Entwicklung von Resistenzen und des zunehmenden regulatorischen und ökologischen Drucks sind die Landwirte daran interessiert, innovative und wirksame biologische Lösungen zu erproben, die die Auswirkungen auf die Umwelt und die biologische Vielfalt begrenzen. Biotalys hat gezeigt, dass seine proteinbasierten Biokontrollmittel das Potenzial haben, neuartige Wirkungsweisen für eine wirksame und sichere Anwendung in der Lebensmittel- und Landwirtschaft zu bieten. Diese neue Partnerschaft ermöglicht es Biotalys, die Entwicklung und weltweite Vermarktung innovativer Pflanzenschutzlösungen zu beschleunigen und seine Innovationsführerschaft im Bereich der biologischen Schädlingsbekämpfung zu festigen, indem es das weitreichende Netzwerk und die Fähigkeiten eines globalen Agrarunternehmens nutzt.

"Wir sind stolz und freuen uns, mit Syngenta, einem weltweit führenden Landwirtschaftsunternehmen, an einer der dringendsten Herausforderungen der Branche zu arbeiten der Entwicklung innovativer und effektiver Lösungen zur Schädlingsbekämpfung indem wir das Versprechen unserer AGROBODY-Technologie einlösen", sagte Patrice Sellès, Chief Executive Officer bei Biotalys. "Die Zusammenarbeit mit Syngenta ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, Landwirten auf der ganzen Welt sichere, effiziente und nachhaltigere landwirtschaftliche Lösungen zu bieten."

Weitere Bedingungen oder finanzielle Einzelheiten werden nicht bekannt gegeben.

Über Syngenta Crop Protection

Syngenta Crop Protection ist führend in der landwirtschaftlichen Innovation und bietet bahnbrechende Technologien und Lösungen, die Landwirten ein produktives und nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Wir bieten ein führendes Portfolio von Pflanzenschutzlösungen für die Gesundheit von Pflanzen und Böden sowie digitale Lösungen, die die Entscheidungsfindung der Landwirte verbessern. Unsere 17 900 Mitarbeitenden setzen sich in mehr als 90 Ländern weltweit für die Landwirtschaft ein. Syngenta Crop Protection hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist Teil der Syngenta Group. Folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/Syngenta, www.twitter.com/SyngentaUS und auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/syngenta.

Über Biotalys

Biotalys ist ein Unternehmen der Agrartechnologie (AgTech), das Nutzpflanzen und Lebensmittel mit proprietären proteinbasierten Biokontrolllösungen schützt und darauf abzielt, Alternativen zu konventionellen chemischen Pestiziden für eine nachhaltigere und sicherere Lebensmittelversorgung anzubieten. Auf der Grundlage seiner neuartigen AGROBODY-Technologieplattform entwickelt Biotalys eine starke und vielfältige Pipeline wirksamer Produktkandidaten mit einem günstigen Sicherheitsprofil, die darauf ausgelegt sind, die wichtigsten Pflanzenschädlinge und -krankheiten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu bekämpfen, vom Boden bis zum Teller. Biotalys wurde 2013 als Spin-off des VIB (Flämisches Institut für Biotechnologie) gegründet und ist seit Juli 2021 an der Euronext Brüssel notiert. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Biotech-Cluster in Gent, Belgien. Weitere Informationen finden Sie unter www.biotalys.com.

