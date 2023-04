Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Marktbericht/Fonds

Pro BoutiquenFonds GmbH: Markterholung führt zu steigendem Fondsvolumen für Fondsboutiquen



24.04.2023 / 11:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nachdem das vergangene Jahr aufgrund der herausfordernden Situation am Kapitalmarkt nicht nur für die unabhängigen Fondsboutiquen sehr anspruchsvoll war und aufgrund der schwachen Märkte in allen relevanten Assetklassen zu sinkenden Fondsvolumen führte, konnte das erste Quartal in diesem Jahr eine Trendwende einläuten - zumindest was das beratene Fondsvolumen angeht. Das Gesamtfondsvolumen der von unabhängigen Fondsboutiquen beratenen Investmentkonzepten konnte im ersten Quartal 2023 um 3,9 Mrd. € auf insgesamt 144,9 Mrd. € zulegen. Weitere erwähnenswerte Entwicklungen sind: Insgesamt leicht rückläufiges Mittelaufkommen um 676 Mio. €

Starke Dynamik bei Fondsneuauflagen mit zahlreichen neuen Konzepten (9 Multi-Asset-Konzepte, 2 Anleihefonds, 3 Alternative Fondskonzepte, 3 Aktienfonds und 1 sonstiges Fondskonzept)

Gané erobert Spitzenplatz beim Mittelaufkommen Starker Erfolgstreiber Multi-Asset-Fonds verlieren 2023 deutlich an Dynamik In den vergangenen Jahren waren die Multi-Asset-Fonds ein starker Magnet bei den unabhängigen Fondsboutiquen für Mittelzuflüsse. Dieser langanhaltende Trend scheint im ersten Quartal dieses Jahres gebrochen zu sein. Verantwortlich dafür sind sicherlich die Kapitalmarktentwicklungen des letzten Jahres, welche bei vielen Anlegern dazu geführt haben, über die Aufteilung ihrer Vermögenswerte neu nachzudenken und aufgrund der mittlerweile deutlich gestiegenen Zinsen auch Rentenkonzepte wieder stärker in den Fokus zu rücken. Dieser Trend lässt sich auch bei der Aufteilung der Mittelaufkommen ablesen, bei denen das Anleihesegment einen Mittelzufluss von 0,25 Mrd. € verbuchen kann, während alle anderen Assetklassen Mittelabflüsse zu verzeichnen haben (insgesamt 0,94 Mrd. €). Deutlich spürt die neuen Marktentwicklungen insbesondere der Platzhirsch Flossbach von Storch, der sich bei den Fondsboutiquen im ersten Quartal nicht unter den Top 10 Fondsboutiquen mit dem stärksten Mittelaufkommen platzieren kann. Ein kleines Trostpflaster ist vermutlich aber die Top-Platzierung des aus dem Hause stammenden Anleihefonds, der auf der Top-Platzierung bei den Fonds mit den größten Mittelzuflüssen landet. Weitere interessante Entwicklungen bei den Mittelaufkommen: Branchenfonds im Technologiebereich verzeichnen die stärksten Mittelabflüsse aller Segmente (ca. € 300 Mio.)

Alternative Investmentkonzepte bei Investoren nicht sehr gefragt und ebenfalls mit starken Abflüssen (€ 330 Mio.) Nähere Informationen zu den Entwicklungen im Fondsboutiquenmarkt finden sich in unserem interaktiven BoutiquenFonds Radar unter folgendem Link: https://bit.ly/pbfradar



