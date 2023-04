© Foto: picture alliance/Xinhua News Agency/Michael Nagle



"High Noon" passt in die Headline für diese entscheidene Börsenwoche mit vielen Highlights! Die Berichtssaison erreicht ihren Höhepunkt. Wißlers Wochenausblick.

Ein Gefühl wie beim alles entscheidenden Duell zwischen zwei Rivalen: Wer wird am Ende recht haben? Börsenbullen oder -bären? An der Wall Street geht es in dieser Börsenwoche bei den Q1-Zahlen so richtig zur Sache.

Für Lars Wißler von unserem Börsendienst "Aktie der Woche" steht der Markt auf der Kippe: "Es wird ernst! Vergangene Woche startete die amerikanische Berichtssaison, die Überraschungen hielten sich dabei in Grenzen. Das ist positiv für den Markt und entsprechend stabil präsentierte er sich. Tesla musste allerdings deutliche Kursrückgänge verkraften.

Diese Woche ist die Saison dann in vollem Gange - mit Schwergewichten wie Coca Cola am Montag, Microsoft und Alphabet am Dienstag und Amazon am Donnerstag wird die Woche mit Sicherheit spannend. Der Markt ist direkt am Widerstand positioniert, eine klare Tendenz bei den Zahlen nächste Woche kann die Märkte hier also durch den Widerstand tragen oder auch abprallen lassen", so Lars Wißler, Chef des Börsendienstes "Aktie der Woche".

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion