Schönefeld (pta/24.04.2023/11:25) - Schönefeld, den 24.04.2023 - Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3) gibt bekannt, dass AlsterResearch heute die Coverage aufgenommen hat. Mit einem Kursziel von EUR 3,50 und einer KAUFEN-Empfehlung sehen die Experten deutliches Kurspotenzial. Während die Margen eines B2B-Brokers für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik in der Regel hauchdünn seien, profitiere UniDevice von einem extrem schnellen Lagerumschlag, der letztlich ein nachhaltig profitables Geschäft und Kapitalrenditen (ROCE) von typischerweise 13% ermögliche. In Verbindung mit einem KGV von 6,5x und einer Dividendenrendite von fast 9% bietet sich hier laut AlsterResearch eine attraktive Kaufgelegenheit. Die vollständige Analyse finden Sie unter https://www.research-hub.de/companies/ UniDevice%20AG. UniDevice bietet interessierten Investoren die Möglichkeit, am 31. Mai 2023 an einem digitalen Roundtable mit CEO Dr. Christian Pahl teilzunehmen. Die Anmeldung ist kostenlos unter https://research-hub.de/events/ registration/2023-05-31-14-00/UDC-GR möglich.

