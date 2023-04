Hören: Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/48 geht es um Gratulation an Julia Mayer, gemeinsam mit RHI Magnesita hatten wir sie 2020 als Rookie of the Year beim Business Athlete Award ausgezeichnet. Und seit gestern hat sie auch den Österreichischen Marathon-Rekord. MSCI Austria vs. MSCI World 22 zu 284 Prozent in der 15 Jahre-Sicht. Uff. Die BKS startet heute ihre KE und es gibt einen AT&S- und Karl Nehammer-Zufall. Weitere News zu DO & CO, Erste Group, S Immo, Kontron, Research zu Erste Group, RBI und Bawag. Und jetzt geht es zu einem Podcast und ...

