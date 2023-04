Seit langem warten die Anleger darauf, dass die US-Notenbank Federal Reserve eine Pause bei ihren Zinserhöhungen einlegt. Nun steht dieser Zeitpunkt vor der Tür. Doch es ist nicht zu erwarten, dass die Nachricht dazu führen wird, dass die Aktienkurse in die Höhe schnellen. Was bedeutet das für die Anleger?Von Jacob SonenshineBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDie Federal Reserve macht Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation, indem sie die Zinssätze erhöht, um so die Nachfrage nach Waren und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...