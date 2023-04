Die Zahl der Industriearbeitsplätze soll bis 2027 verdreifacht werden. Der Wärmepumpen-Spezialist investiert dafür massiv an seinem Standort Holzminden, wo die Wärmepumpnen-Produktionskapazität vervierfacht werden soll.Stiebel Eltron hat den Ausbau seiner Wärmepumpen-Produktion angekündigt. Dafür wolle es 450 Millionen Euro in sein Stammwerk in Holzminden investieren. Die Zahl der Industrie-Arbeitsplätze solle sich im Zuge des Ausbaus auf rund 1200 verdreifachen. Die Produktionsfläche für Wärmepumpen werde auf die Größe von vier Fußballfeldern erweitert, so das Unternehmen am Montag. Es regiere ...

