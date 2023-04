Frankfurt/Zürich (ots) -"HR - Personalwesen in Krisenzeiten: Interim Manager berichten aus der Praxis", Urs Affolter, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Udo Fichtner, Detlef Georg, Michael Gutowski, Hans Rolf Niehues, Dr. Frank Orthmann, Dr. Harald Schönfeld, Paul Stricker, Dr. Detlef Weber, Karlheinz Zuerl. ISBN 978-3-98674-054-2Zwölf Interim Manager haben ein gemeinsames Fachbuch zum Thema "Human Resources - Personalwesen in Krisenzeiten" angekündigt. Die Autoren Urs Affolter, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Udo Fichtner, Detlef Georg, Michael Gutowski, Hans Rolf Niehues, Dr. Frank Orthmann, Dr. Harald Schönfeld, Paul Stricker, Dr. Detlef Weber und Karlheinz Zuerl wollen mit ihrer gemeinsamen Initiative vor allem der mittelständischen Wirtschaft aus der Betriebspraxis erwachsene Tipps und Tricks geben, wie dem Fach- und Führungskräftemangel entgegenzuwirken ist. "Es gibt keine anderen Führungskräfte als Interim Manager, die im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmen und so viele verschiedene unternehmerische Herausforderungen kennenlernen", erklärt der Herausgeber Dr. Harald Schönfeld, warum die Autoren besonders geeignet für das Thema sind.Das neue Fachbuch wird in der Reihe "Von Interim Managern lernen" erscheinen, die die UNO-Denkfabrik Diplomatic Council gemeinsam mit United Interim, der führenden Community für Interim Manager im deutschsprachigen Raum, herausgibt. In der Reihe wurden bereits Multi-Autoren-Bände zu Fachthemen wie Business Transformation und Branchen wie Automotive oder Maschinen- und Anlagenbau veröffentlicht. Neben den umfangreichen Kompendien, an denen zahlreiche Autoren mitgewirkt haben, sind in der Reihe einzelne Bücher zu den Themen "Resiliente digitale Lieferketten", "Sales- und Marketing-Intelligenz", "Technischer Einkauf", "Management in China" und "Marken-Risiko-Management" erschienen. Sechs der Autoren des neuen Werkes über Personalwesen sind Mitglieder im Diplomatic Council und haben sich bereits durch mehrere Buchveröffentlichungen einen Namen gemacht: Udo Fichtner, Michael Gutowski, Hans Rolf Niehues, Dr. Detlef Weber und Karlheinz Zuerl.Erfolgreichste Buchserie für Interim ManagerBei der Fachbuchserie "Von Interim Managern lernen" handelt es sich nach Verlagsangaben um die erfolgreichste Buchreihe für Interim Manager mit über drei Millionen "Eyeballs" ("Augäpfeln") - der Währung für Aufmerksamkeit in der digitalen Ökonomie. Dies umfasst sowohl diejenigen, die die Bücher lesen, als auch diejenigen, die über die Bücher lesen, insbesondere in der Presse und in den sozialen Medien. Denn es geht nicht nur um die Bücher, die als Hardcover, Paperbacks und E-Books erscheinen, sondern weit darüber hinaus um ein ganzheitliches Ökosystem rund um die Autoren dieser Werke. Dazu gehört eine professionelle Vermarktung durch die renommierte PR-Agentur euromarcom public relations. Alle Werke der Fachbuchreihe sind über die mehr als 5.600 Buchhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie alle gängigen Online-Buchversender beziehbar.Buchautoren: Interim Manager und ihre ThemenIm Rahmen der Buchreihe haben sich bislang folgende Interim Manager mit ihren Themen hervorgetan: "Von Interim Managern lernen" (Dr. Harald Schönfeld, Jürgen Becker), "Marketing- und Sales-Intelligenz im Maschinenbau" (Eckhart Hilgenstock), "Der Stellenwert von Führung und Management" (Peter Lüthi), "Intelligentes Supply Chain Management" (Jane Enny van Lambalgen), "Ertragskraft und Liquidität verbessern" (Hans Rolf Niehues), "Technischer Einkauf" (Manfred Richter), "Trendsurfen mit KPIs" (Michael Weimar), "Die Rolle des CIO bei der Digitalisierung im Maschinenbau" (Falk Janotta), "Innovationskraft aufbauen im Maschinenbau" (Dr. Uwe Seidel), "Lean Management in der Produktion" (Götz Stapelfeldt), "Neue Chancen für die Wertschöpfung" (Andreas Kälber), "Aus der Krise an die Spitze" (Hanno Goffin), "Erfolgreiches Prozessdesign" (Dr. Gerhard Müller-Spanka), "Digitalisierung im Automotive Aftermarket" (Ralf-Peter Hanrieder), "Automobilhandel im Wandel" (Ulf Camehn), "Einbahnstraße Kostenreduzierung" (Frank P. Neuhaus), "Operatives Task Force Management" (Ludek Cermak), "Als Projektleiter von kritischen Projekten lernen" (Christian Ritzer), "Sanare pro Automotive: Wege aus der Krise" (Dr. Dr. Stefan Hohberger). Mit diesem geballtem Fachwissen aus der Praxis gelten die Bücher als Standardwerke auf ihrem jeweiligen Gebiet.Pressekontakt:Weitere Informationen: www.diplomatic-council.org/de,www.unitedinterim.comPresseagentur: euromarcom public relations,Tel. +49 (0) 611 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83471/5492763