Nürnberg (ots) -NORMA senkt die Preise und zeigt Ende April noch einmal deutlich, dass sich NORMA Kundinnen und Kunden sich auf ihren Discounter verlassen können. Insgesamt sind ab sofort 13 Produkte im Kühlregal und noch weitere Artikel aus dem Sortiment deutlich günstiger zu haben. Neben dem Emmentaler von LECKERROM trifft es auch Gouda und Gratinkäse sowie den Hirtenkäse der Marke ÖMÜR - Verbraucherinnen und Verbraucher sparen diesmal bis zu 17 Prozent. Aber auch bei Vollkornbrot und weinhaltigem Cocktail sind ab sofort neue günstigere Preise bei NORMA ausgelobt.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):LECKERROM Gouda / Mozzarella gerieben, 250 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,19 EURLECKERROM Gratinkäse / Gratinkäse Leicht, 250 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,19 EURLECKERROM Emmentaler gerieben, 250 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,19 EURLECKERROM Gouda / Maasdamer / Tilsiter, 150 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,39 EURÖMÜR Hirtenkäse, 1000 gBislang: 8,49 EURJetzt: 7,99 EURCREMISÈE Hirtenkäse, 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURMEANDROS Zaziki nach griechischer Art, 500 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURLECKERROM Gouda jung in Scheiben 48% Fett i. Tr., 400 gBislang: 3,49 EURJetzt: 2,99 EURLECKERROM Schnittkäse versch. Sorten 40% / 45% Fett i. Tr., 400 gBislang: 3,49 EURJetzt: 2,99 EURCONTE PASSIONE Wild Berry, 0,75 lBislang: 1,89 EURJetzt: 1,49 EURGOLDBLUME Vollkornbrot, 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5492777