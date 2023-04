Der renommierte Onkologe Prof. Hendrik-Tobias Arkenau und der Experte für computergestütztes Antikörperdesign, Prof. Victor Greiff, werden die Vorreiterrolle von LabGenius auf dem Gebiet der auf maschinellem Lernen basierenden Antikörperentdeckung verstärken.

LabGenius, ein Pionier bei der Nutzung von maschinellem Lernen (ML) für die Antikörperforschung, gab heute bekannt, dass die führenden Wissenschaftler Hendrik-Tobias Arkenau, MD/PhD/FRCP, und Victor Greiff, PhD, ihr Weltklasse-Beraterteam verstärken werden. Als ausgewiesene Experten aus dem akademischen und biotechnologischen Bereich werden sie eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Antikörper-Entdeckungsplattform von LabGenius und ihrer Fähigkeit zur Entdeckung von Onkologie-Therapien der nächsten Generation spielen.

"Das Kaliber dieser Ernennungen zeigt unsere unerschütterliche Entschlossenheit, die Entwicklung einzigartig leistungsstarker Antikörpertherapeutika zu beschleunigen", sagt LabGenius' Gründer und CEO James Field. "Die Unterstützung von Prof. Greiff und Prof. Arkenau wird uns in die Lage versetzen, die bestehende Therapielandschaft erheblich zu verbessern."

Prof. Arkenau ist derzeit Chief Medical Officer und Global Head of Drug Development bei Ellipses Pharma. Er ist ein hoch angesehener beratender medizinischer Onkologe, der neben seinem Ehrenamt am University College London an mehreren HCA-Standorten praktiziert. Vor seinem Eintritt in die Branche war Prof. Arkenau Executive Medical Director des Sarah Cannon Research Institute, wo er Vorreiter bei der Entwicklung mehrerer neuer Krebsmedikamente war, die von kleinen Molekülen bis hin zu komplexen Immuntherapien reichen. Als ausgebildeter Arzt verfügt er über umfangreiche Erfahrungen in der frühen onkologischen Arzneimittelentwicklung bei vielen verschiedenen Tumorarten. Prof. Arkenau unterstützt LabGenius aktuell bei der Entwicklung einer wissenschaftlichen Strategie für seine Pipeline von Immunzellenwirkstoffen, die von einer erstklassigen Selektivität bei der Abtötung profitieren.

"LabGenius konzentriert sich darauf, einen klaren Nachteil der bestehenden Immuntherapien anzusprechen", sagt Prof. Arkenau. "Viele bestehende Antikörperbehandlungen haben ein schlechtes selektives Tötungsprofil, welche zu On-Target-, Off-Tumor-Effekten und dem Abbruch der Behandlung führen können. Ich bin stolz darauf, mit LabGenius zusammenzuarbeiten, da sie die prädiktive Kraft ihrer Plattform nutzen, um nicht-intuitive Antikörperdesigns zu identifizieren, die bei mehreren therapeutisch wertvollen Eigenschaften gut abschneiden, einschließlich der selektiven Abtötung."

Prof. Greiff ist ein Associate Professor an der Universität von Oslo. Seine Gruppe entwickelt maschinelles Lernen, computergestützte und experimentelle Werkzeuge zur Analyse von Antikörper- und T-Zell-Repertoires, um das In-Silico-Design von Immunrezeptor-basierten Immundiagnostika und Immuntherapeutika zu erleichtern. Prof. Greiffs Erfahrung in der Kombination von computergestützten und experimentellen Ansätzen für eine effektive Antikörperanalyse wird LabGenius bei der Entwicklung von Plattformen unterstützen und gleichzeitig dazu beitragen, die Prozesse zur Entdeckung von Antikörpern weiter zu optimieren.

"Der Ansatz des Teams zur Datengenerierung ist einzigartig", sagt Prof. Greiff. "ML-Modelle sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie trainiert werden. Daher ist die Konzentration von LabGenius auf die Generierung großer Mengen krankheitsrelevanter proprietärer Daten unter Verwendung funktioneller zellbasierter Assays außerordentlich leistungsstark. Ich bin zuversichtlich, dass die beeindruckenden präklinischen Ergebnisse, die wir im Labor sehen, bald zu bahnbrechenden Krebsbehandlungen für Patienten führen werden."

Über LabGenius

LabGenius mit Zentrale in London ist ein führendes, auf maschinelles Lernen gestütztes Unternehmen für Protein-Engineering. Die zentrale Technologieplattform des Unternehmens, EVA, ermöglicht die zügige Entdeckung neuer therapeutischer Antikörper. Das multidisziplinäre Team von LabGenius vereint die fähigsten Köpfe aus den Bereichen Informatik, Roboterautomatisierung und synthetische Biologie.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.labgeni.us, oder verbinden Sie sich auf Twitter, LinkedIn und Medium.

