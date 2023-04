Am vergangenen Freitag ist es zum Teil zu erheblichen Kursverlusten bei Lithium-Aktien gekommen. Die geplante Verstaatlichung der Lithium-Industrie durch die Regierung von Chile sorgte für Verstimmung. Insbesondere der Kurs von Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) gab an der Wall Street prozentual zweistellig nach. Ein Unternehmen könnte von den Verstaatlichung-Plänen profitieren. Die chilenische Regierung will den Abbau des für E-Autos wichtigen Rohstoffs Lithium stärker kontrollieren. Alle ...

