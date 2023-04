Die neue Handelswoche startet ruhig und der DAX notiert kaum verändert zum Handelsschluss am Freitag. Bei der BASF-Aktie geht es dagegen weiter nach oben. In dieser Woche gibt es zudem detaillierte Zahlen vom Chemie-Giganten. Für Anleger mit Weitblick bahnt sich außerdem ein seltenes Signal an, dass Sie nicht verpassen sollten.

