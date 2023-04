Bremen (ots) -Im letzten Sommer wurde die Plattform in Großbritannien gelauncht. In Deutschland, als zweiter großer Wirtschaftsstandort in Europa, startet BEES jetzt durch. Bereits heute zählt BEES zu den zehn größten Online-Marktplätzen der Welt - und das nach gerade einmal zweieinhalb Jahren der Existenz. Heute erhält die Erfolgsgeschichte ein weiteres vielversprechendes Kapitel. Ab sofort ist die erste eigene digitale B2B-Plattform von Anheuser-Busch InBev unter www.bees.com verfügbar. Erfolgreiche Premiere feierte BEES bereits vor einer Woche auf der 30. Getränke-Fachmesse für Handel und Gastronomie in Löbau, mit Getränke Mayer als erstem Umsetzungspartner.BEES ist die Eintrittskarte für eine umfangreiche Digitalisierung. Mit der neuen Plattform setzt das Brauereiunternehmen Anheuser-Busch InBev neue Maßstäbe im Bereich E-Commerce - durch einen komfortablen, effizienten Online-Handel, rund um die Uhr verfügbar, für ein maßgeschneidertes, kundenfreundliches Einkaufserlebnis. Dank der smarten Bestell- und Lieferplattform unterstützt Anheuser-Busch InBev seine Kunden und Partner weltweit und bringt auch Schwung ins Geschäft kleiner und mittelgroßer sowie lokal ansässiger Unternehmen. Und das jetzt auch in Deutschland. Über die Plattform haben Gastronomen und Getränkemärkte jederzeit Zugriff auf das komplette Sortiment mit allen Marken von Anheuser-Busch InBev. Zur Angebotspalette von BEES gehören schon heute Produkte von Drittunternehmen, die ebenfalls von der hohen Reichweite profitieren. Über BEES können Kunden flexibel Produkte suchen, Bestellungen und Lieferungen veranlassen und Rechnungen übersichtlich verwalten. Sie profitieren von attraktiven Prämien, kreativen Promotion-Aktionen und absatzsteigernden Maßnahmen. Nutzer von BEES erhalten digitalen Zugang zu einem umfassenden globalen Netzwerk, zu wertvollem Branchen- und Marketing-Wissen.Passendes Bildmaterial sowie ein gemeinsames Interview von Anheuser-Busch InBev und Getränke Meyer finden Sie hier. (https://ab-inbev.de/uncategorized/bees-ab-sofort-auf-dem-deutschen-markt-verfuegbar/)Pressekontakt:Marlies PeineManaging DirectorGCI GermanyVölklinger Straße 33 | 40221 Düsseldorf | GermanyM: +49.151.16.23.13.28Mail: marlies.peine@gciworldwide.comOriginal-Content von: AB InBev, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134217/5492837