DJ MARKT USA/Knapp behauptet - Anleger ziehen sich vor Zahlenflut zurück

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in die neue Woche kleine Kursverluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Beobachter erklären die Zurückhaltung mit der Bilanzsaison. Vor den zahlreichen in den kommenden Tagen anstehenden Zahlenausweisen zögen sich viele Anleger vorsichtshalber zurück, heißt es. Auch wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Verlauf der Woche veröffentlicht, darunter am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals und am Freitag mit dem PCE-Preisindex ein von der US-Notenbank favorisierter Inflationsmaßstab. Zu Wochenbeginn wird der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht.

Am Montag ist es auf Unternehmensseite noch vergleichsweise ruhig. Unter anderem wird Coca-Cola über den Verlauf des ersten Quartals berichten. Am Dienstag folgen jedoch mit Alphabet, Microsoft und Texas Instruments drei Schwergewichte des US-Technologiesektors.

Aus dem S&P-500 sollen in dieser Woche 178 Unternehmen bzw 35 Prozent der Indexmitglieder Zahlen vorlegen. Die zentrale Frage dabei ist, inwieweit die Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Inflationsbekämpfung die Ertragslage der Unternehmen beeinträchtigt haben und ob schwächere Unternehmensergebnisse die Entscheidungen der Fed auf ihrer nächsten Sitzung am 3. und 4. Mai beeinflussen werden.

April 24, 2023 06:11 ET (10:11 GMT)

