BMW-Fahrer:innen mit ausgewählten Android-Smartphones und UWB können ihre Autoschlüssel künftig zu Hause lassen: Der bayerische Autobauer bietet die Funktion Digital Key Plus nun auch für kompatible Android-Geräte an. Seit 2021 gibt es den vollwertigen Autoschlüsselersatz für BMW-Fahrzeuge für iPhones und Apple Watches. Der Autobauer nennt diese Funktion Digital Key Plus, mit der Fahrzeuge geöffnet werden können, ohne das Smartphone aus der Hosentasche nehmen zu müssen. Ebenso ist damit das Starten und das Abschließen ...

