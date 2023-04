Evercore (NYSE: EVR) gab heute bekannt, dass Lyle Schwartz Ende April als Senior Managing Director und Leiter des erweiterten Equity Capital Markets-Geschäfts innerhalb des EMEA-Wirtschaftsraumes zu Evercore stoßen wird. Von London aus wird er eng mit Jim Renwick, der Vorsitzender des Bereichs Equity Capital Markets im EMEA-Wirtschaftsraum, und anderen Führungskräften in Europa und den USA zusammenarbeiten, um die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich Equity Private Placements im EMEA-Wirtschaftsraum neben dem bestehenden Beratungsgeschäft für öffentliches Beteiligungskapital auszubauen.

Herr Schwartz verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung auf den privaten und öffentlichen Equity Capital Markets. Er kommt zu Evercore nach einer äußerst erfolgreichen und internationalen Karriere bei Goldman Sachs, wo er zuletzt als Leiter der Gruppe für alternative Kapitallösungen im EMEA-Wirtschaftsraum tätig war. In dieser Funktion leitete er die Equity Private Placement-, SPAC- und PIPE-Aktivitäten des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zuvor hatte Herr Schwartz verschiedene Führungspositionen im Equity Capital Markets Team von Goldman Sachs inne, unter anderem als Head of Latin America, Head of Growth Markets und U.S. Chief of Staff.

Matthew Lindsey-Clark, Chief Executive Officer von European Advisory, sagte: "Wir freuen uns, Lyle in unserem Unternehmen willkommen zu heißen, um unser erweitertes Equity Capital Markets-Geschäft im EMEA-Wirtschaftsraum zu leiten, einem strategisch wichtigen Wachstumsbereich für uns. Unsere Fähigkeit, unseren Kunden ein integriertes Beratungsangebot für die Märkte für privates Wachstumskapital und öffentliches Beteiligungskapital anzubieten, wird in Verbindung mit unseren starken Geschäftsbereichen für die Beratung von Fremdkapital und privatem Kapital unsere führenden Fähigkeiten im gesamten Spektrum der Kapitalmarktlösungen weiter ausbauen und vertiefen."

Schwartz sagte: "Ich bin begeistert, zu Evercore zu kommen, einer Organisation, die ich in den letzten zwei Jahrzehnten beobachtet, mit ihr zusammengearbeitet und sie für ihre Professionalität, ihr Engagement für den Kundenservice und ihr Weltklasse-Team respektiert habe. Ich freue mich darauf, die Equity Capital Markets-Plattform von Evercore im EME-WirtschaftsraumA voranzutreiben und gleichzeitig ein in London ansässiges Equity Private Placements-Team aufzubauen, das die führenden disruptiven Wachstumsunternehmen der Region berät und finanziert."

Schwartz erwarb einen BBA an der Schulich School of Business und einen BA in Politikwissenschaften an der York University in Kanada.

Über Evercore

Evercore (NYSE: EVR) ist ein weltweit führendes unabhängiges Investmentbanking-Beratungsunternehmen. Wir sind bestrebt, unseren Kunden durch zuverlässige, unabhängige und innovative Beratung in Angelegenheiten von strategischer Bedeutung für Vorstände, Managementteams und Aktionäre, einschließlich Fusionen und Übernahmen, strategischer Aktionärsberatung, Umstrukturierungen und Kapitalstruktur, zu hervorragenden Ergebnissen zu verhelfen. Evercore unterstützt seine Kunden auch bei der Beschaffung von öffentlichem und privatem Kapital, bietet Aktienresearch und Aktienverkäufe sowie die Ausführung von Handelsaufträgen an und stellt Vermögensverwaltungs- und Investitionsdienstleistungen für vermögende und institutionelle Anleger bereit. Das 1995 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Niederlassungen und Tochtergesellschaften in den wichtigsten Finanzzentren in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.evercore.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005344/de/

Contacts:

Geschäftskontakt:

Matthew Lindsey-Clark

CEO, European Advisory

+44 20 7653 6029

Medienkontakt:

Jamie Easton

Head of Communications External Affairs

Communications@Evercore.com

Investorenkontakt:

Katy Haber

Head of Investor Relations ESG

InvestorRelations@Evercore.com