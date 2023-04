SMA Solar ist stark bei großen Solarparks positioniert und will im Geschäft mit Haussolarsystemen einen Gang hochschalten. CEO Reinert kündigt News im Heimatmarkt der Rivalen Enphase und Solaredge an.Anpacken: SMA Solar investiert in Deutschland und hat den ersten Spaten am Dienstag am Hauptsitz in Niestetal für die neue Fertigung in den Boden gerammt. Bis 2025 wird die dortige Produktionskapazität auf 40 Gigawatt verdoppelt. CEO Jürgen Reinert hat den Spaten kurz aus der Hand gelegt und mit uns ...

