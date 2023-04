PARIS (dpa-AFX) - Dank der anhaltenden Rekordjagd der Aktie von LVMH ist der Luxusgüterkonzern erstes europäisches Unternehmen an der Börse mehr als 500 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 455 Mrd Euro) wert. Dafür reichte am Montag ein bescheidenes Kursplus.

Bereits vor dem Wochenende hatte die Aktie erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 900 Euro überwunden. Mit einem Anstieg um knapp ein Drittel im bisherigen Jahresverlauf belegt sie den vierten Platz im EuroStoxx 50 .

Auch die Kursentwicklung der Konkurrenz kann sich sehen lassen: Noch einen Platz vor LVMH rangiert der Konkurrent Hermes , der es auf ein Jahresplus von fast 40 Prozent und einen Börsenwert von mehr als 230 Milliarden Dollar bringt. Bei Kering können sich die Anleger immerhin über einen Anstieg um 23 Prozent und einen Börsenwert von knapp 80 Milliarden Dollar freuen. Der Eurozonen-Leitindex hat 2023 bislang um rund 16 Prozent zugelegt.

Vor gut anderthalb Wochen hatte erst LVMH dank starker Geschäfte mit Leder und Mode überraschend gute Zahlen für das erste Quartal berichtet - und anschließend auch Hermes mit überraschend starken Umsatzanstieg erfreut. Die Branche profitiert insbesondere von der Wiederöffnung des chinesischen Marktes, nachdem Peking im Dezember überraschend seine strikte Null-Covid-Politik beendet hatte.

Weiter in einer anderen Liga als LVMH & Co spielen indes die Technologieriesen aus den USA. Der iPhone-Hersteller Apple ist an der Börse 2,6 Billionen Dollar wert, gefolgt vom Softwarekonzern Microsoft mit 2,1 Billionen und der Google -Mutter Alphabet , die 1,3 Billionen auf die Waage bringt. Vierter im Bunde des Billionen-Dollar Clubs ist der Onlinehändler Amazon mit 1,1 Billionen.

Einigermaßen auf Augenhöhe ist LVMH immerhin mit der Facebook-Mutter Meta und dem Elektroautobauer Tesla , die 546 beziehungsweise 522 Milliarden Dollar wert sind./gl/mis